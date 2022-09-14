وفاة المدير الإداري الأسبق لمنتخب الناشئين العراقي

2022/09/14 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توفي، اليوم الأربعاء، المدير الإداري الأسبق لمنتخب الناشئين العراقي محمد علوان.

ونعى الاتحاد العراقي لكرة القدم المدير الإداري الأسبق لمنتخب الناشئين العراقي محمد علوان.

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