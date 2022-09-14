علماء يطورون علاجا للتغلب على

2022/09/14 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع طور العلماء عقارا يتغلب على بعض الحواجز التي تضعها الخلايا السرطانية للتهرب من جهاز المناعة البشري، بمساعدة الأخير على تمييز الخلايا المصابة لتدميرها.وطور باحثو جامعة كاليفورنيا الأمريكية عقار «Sotorasib» المستخدم لعلاج سرطان الرئة، يعمل على تحويل الخلايا السرطانية إلى خلايا مفيدة في جهاز المناعة، ويتغلب على الحواجز التي تصنعها الخلايا السرطانية للحماية من الجهاز المناعي أثناء البحث لتدميرها.وتستطيع الخلايا السرطانية التخفي من جهاز المناعة، عبر صناعة جدار من الجزيئات تحجب رؤية الخلايا السرطانية.وتقوم التقنية الجديدة لتحويل الخلايا السرطانية إلى مفيدة عبر عقار «Sotorasib»، الذي يباع تحت الاسمين التجاريين «Lumakras» و«Lumykras»، وهو دواء مضاد للسرطان يستخدم لعلاج سرطان الرئة يمتلك مركبات كيميائية تستطيع إظهار بروتين «KRAS» لسطح الخلايا السرطانية، ويقوم العقار بتوجيه الجهاز المناعي للقضاء على جميع الخلايا التي تحمل هذا البروتين.وقال الباحثون: «يمتلك الجهاز المناعي القدرة على التعرف إلى البروتين الذي يمكنه الاختفاء عن الجهاز المناعي، لكنه بطريقة غير معروفة لا يستطيع الجهاز القضاء عليه على أنه خلايا مفيدة، لكن عند وصول العقار إلى هذه الخلايا تفضح الخلايا التي تحمل المركب هذا، ليصبح الأمر أسهل بكثير على جهاز المناعة.وأكد العلماء العثور على طفرات البروتين «KRAS» في ربع الأورام السرطانية، ما يجعلها واحدة من الطفرات الجينية الأكثر شيوعاً في السرطان والهدف الأول لعلاج الخلايا السرطانية.

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