2022/09/14 | 20:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقييم قانون الامن الغذائي المتعلق بالوزارات جيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف سبب تأخر اطلاق مستحقات جميع العقود والأجراء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف سبب تأخر اطلاق مستحقات جميع العقود والأجراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).