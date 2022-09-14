2022/09/14 | 20:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k4yGbZ18mdM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القصة الكاملة لسالي حافظ اللبنانية التي سطت على مصرف في بيروت بمسدس لعبة | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القصة الكاملة لسالي حافظ اللبنانية التي سطت على مصرف في بيروت بمسدس لعبة | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).