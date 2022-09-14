واشنطن تزعم: قرار المحكمة الاتحادية يخلق أزمة اقتصادية تتجاوز الاقليم الى الخارج

2022/09/14 | 20:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: زعمت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف، الأربعاء 14 /9/2022، أن...

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