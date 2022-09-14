الأردن.. توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار عقار عمّان.. وإنقاذ طفلة عمرها 5 أشهر

2022/09/14 | 20:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، توقيف 3 أشخاص على ذمة انهيار عقار سكني في منطقة اللوبيدة بالعاصمة عمّان، الثلاثاء، الذي راح ضحيته 6 أشخاص، إضافة إلى 14 مصابًا.

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