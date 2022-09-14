2022/09/14 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على “الحرس الثوري” الإيراني، تتعلق بالهجمات السيبرانية، في ثاني خطوة من نوعها بعدما فرضت عقوبات على وزير الاستخبارات الإيراني، على خلفية الهجوم الإلكتروني ضد ألبانيا.وأصدرت الخزانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تتعلق بالهجمات السيبرانية..



عقوبات أميركية جديدة على “الحرس الإيراني” المركز الخبري الوطني.

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