2022/09/14 | 21:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحصائية لزوار الأربعينية الداخلين الى البلاد لغاية اليوم الأربعاء.

وذكرت في بيان أن “مليونين و788 ألف زائر دخلوا الى العراق حتى الآن، للمشاركة في زيارة الأربعين.

واضافت : ان الزائرين دخلوا عبر 7 منافذ، على النحو التالي:

زرباطية: مليون و438 ألفاً و121 شخصاً

الشلامجة: 664 ألفاً و537 شخصاً

الشيب: 303 آلاف و626 شخصاً

المنذرية: 204 آلاف و876 شخصاً

مطار النجف: 136 ألفاً و710 أشخاص

صفوان: 26 ألفاً و218 شخصاً

مطار بغداد: 14 ألفاً و637 شخصاً

وبحسب بيان هيئة المنافذ الحدودية، فقد دخل الزائرون إلى العراق خلال 44 يوماً.

ولم تتضمن الأرقام التي أوردتها الهيئة، أعداد الزائرين الذين دخلوا عبر منفذي حاج عمران وباشماخ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 44 يوماً.. المنافذ الحدودية تعلن إحصائية لزوار الأربعينية لغاية اليوم الأربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 44 يوماً.. المنافذ الحدودية تعلن إحصائية لزوار الأربعينية لغاية اليوم الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).