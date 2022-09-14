الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد تقديم مرشح ’تسوية’ مع اليكتي لرئاسة الجمهورية

2022/09/14 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، موعد تقديم مرشح “تسوية” مع الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية.

وقال عضو الحزب وفاء محمد في تصريح للقناة الرسمية ، إن “هناك شكوكاً إزاء عقد جلسة برلمانية من عدمه، وهل سيكون هناك اتفاق سياسي بدخول الكورد والسيادة لهذه الجلسة؟، وهل ستكون هناك مباركة من التيار الصدري لهذه الجلسة؟..



لذا نقول هناك شبه اتفاق بمضي البارتي واليكتي في تقديم مرشح تسوية حال الاتفاق على موعد لانعقاد جلسة برلمانية بيوم أو يومين وليس الآن”.

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