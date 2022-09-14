وزير الخارجية يستقبل قائد بعثة الناتو الجديد في العراق

2022/09/14 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم

الأربعاء الموافق 2022/9/14، قائد بعثة

الناتو الجديد في العراق الفريق

جيوفاني ايانوتشي في مقر الوزارة، حيث

قدّم السيد الوزير التهنئة لقائد

البعثة لتسنمه منصبه الجديد

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