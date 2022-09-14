فيروس كورونا يصيب رئيس وزراء الأردن

2022/09/14 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فحص رئيس الوزراء الأردني بشر

الخصاونة، عصر اليوم الأربعاء، إصابته

بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن

الخصاونة "أجرى قبل قليل الفحص المعتمد

(بي سي آر) للتأكد من حقيقة الإصابة".

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