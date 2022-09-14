العالم يستعد لوداع

2022/09/14 | 21:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم اقترب أكثر من أي وقت مضى، من القضاء على وباء كوفيد-19، الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الأسبوع الماضي …

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