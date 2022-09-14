سوق العراق للأوراق المالية يحدد أهدافه ومكوناته وخدماته

2022/09/14 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- مصطفى الهاشميحدد سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أبرز أهدافه التي يسعى إلى تنفيذها بهدف تطوير واقع التداول بأسهم الشركات في السوق، فيما أوجز مكوناته وخدماته.وقال المدير التنفيذي للسوق، طه أحمد عبد السلام، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سوق العراق للأوراق المالية يهدف إلى تنظيم وتدريب أعضائه والشركات المدرجة في السوق، وتعزيز مصالح المستثمرين بسوق حرة أمينة وفعالة وتنافسية تتسم بالشفافية، فضلاً عن تنظيم وتبسيط تعاملات الأوراق المالية بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وبضمنها عمليات المقاصة والتسوية لهذه التعاملات".وأضاف عبد السلام، أن "من أهداف السوق أيضاً تطوير سوق المال في العراق بما يخدم الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات في بناء رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار، إلى جانب توعية المستثمرين العراقيين وغير العراقيين بشأن فرص الاستثمار في السوق".ولفت إلى أن "السوق يهدف إلى جمع وتحليل ونشر الإحصاءات للمعلومات الضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها، فضلاً عن التواصل مع أسواق الأوراق المالية في العالم العربي والأسواق العالمية بهدف تطوير السوق، والقيام بخدمات ونشاطات ضرورية أخرى لدعم أهدافه".وعن مكونات سوق رأس المال في العراق، أوضح المدير التنفيذي للسوق، أن "سوق العراق للأوراق المالية يتكون من 6 عناصر، الأول يتمثل بهيأة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، والشركات المساهمة العراقية المدرجة أسهمها في السوق".وأشار إلى إن "العنصر الثالث يتمثل بشركات الوساطة بالأوراق المالية المرخصة والمخولة من قبل هيأة الأوراق المالية، وجمعية وسطاء الأوراق المالية في العراق، علاوة على المساهمين والمستثمرين والحافظ الأمين - لتقديم خدمات المساهمين والمستثمرين، وأخيراً مصرف المقاصة - المكلف بالتسويات المالية عبر الجهاز المصرفي العراقي".وبشأن الخدمات التي يقدمها السوق، بيّن عبد السلام، أن "سوق العراق للأوراق المالية يستخدم نظام التداول الإلكتروني X-stream ونظام الإيداع المركزي Equator من NASDAQ Technology منذ عام 2009".وأوضح، أن "آلية التداول تستمد إجراءاتها من تعليمات وقواعد التداول الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية التي صدرت في العام 2009". وأكد، أن "السوق يطبق تعليمات الإفصاح على الشركات المساهمة وشركات الوساطة، وتعليمات الرقابة والملاءة المالية على شركات الوساطة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية، وضوابط العناية الواجبة للمتعاملين بالأوراق المالية".وتابع: "يستخدم السوق أنظمة تخصصية: نظام الوسيط Back office – Brokerage firms، ونظام المساهمين Shareholders – Listed Companies ونظام مكافحة غسيل الأموال عند فتح حسابات المساهمين والمستثمرين الجدد والرقابة المستقبلية عليها".ولفت إلى أن "السوق يدقق طلبات إدراج وإيداع أسهم الشركات المساهمة العراقية، ورفعها إلى مجلس المحافظين وفقاً لتعليمات الإدراج، فضلاً عن مراقبة وتدقيق تداولات شركات الوساطة والأوامر المنفذة وأسعار الأوراق المالية وفق لتعليمات التداول بالأوراق المالية وقواعد التداول الإلكتروني".وأكمل حديثه: "ويقدم السوق خدمة الإفصاح عن مؤشرات التداول يومياً وشهرياً وسنوياً، والإفصاح عن مؤشرات الحسابات الختامية السنوية والفصلية للشركات المساهمة المدرجة والشركات التي يقبل إدراجها في السوق والإفصاح عن الأحداث الجوهرية غير العادية وعن قرارات الهيئات العامة للشركات المساهمة".وبين عبد السلام، أن "نشر البيانات يكون من خلال وسائل الإعلام العراقية والعربية والدولية، فضلاً عن الموقع الإلكتروني لسوق العراق للأوراق المالية www.isx-iq.net، ومركز الإيداع www.idc-stocks.com، وموقع السوق على YouTube، وصفحة سوق العراق على الموقع الإلكتروني لاتحاد البورصات العربية www.arab-exchanges.org، إلى جانب صفحة سوق العراق للأوراق المالية على الموقع الإلكتروني لاتحاد البورصات الأوروبية – الآسيوية FEAS www.feas.org، كما تنشر من خلال وكالة مختصة بنشر بيانات الأسواق المالية العربية وتحليلاتها، إضافة إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي AMF – صفحة الأسواق المالية العربية - التقارير".وركز عبد السلام، على أن "السوق يسعى لنشر ثقافة الاستثمار وجذب المستثمرين والتواصل معهم من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل في داخل وخارج العراق وفي معرض بغداد الدولي، وفي أروقة الجامعات العراقية وفي مقر السوق، إضافة إلى نشر الإصدارات التعريفية بنشاط السوق ومؤشرات التداول وآليات الاستثمار في الأوراق المالية من خلالها".ونوه إلى "مساعي السوق في تنظيم تواجد المستثمرين في قاعة المستثمرين مجاناً من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 1:30 بعد الظهر للاطلاع ومتابعة تداولات أسهم الشركات المساهمة يومياً، فضلاً عن تنظيم وسائل اتصال عبر Facebook من خلال موقع سوق العراق للأوراق المالية وموقع مركز الإيداع، علاوة على تحميل أخبار ومعلومات الشركات المساهمة ودعوات اجتماعات هيئاتها العامة وقرارات هذه الهيئات مجاناً، والإجابة على استفسارات المجتمع والمساهمين والمستثمرين دون استثناء باللغتين العربية والإنكليزية بمعدل لا يقل عن 12 ساعة يومياً".ولفت إلى أن "السوق يهدف إلى توفير خدمات المستثمرين Investors Relations في قاعة المستثمرين والاستعلام المباشر، ونشر شريط أسعار الأسهم المتداولة وتحليل التداول وحجومه وأقيامه Online يومياً مجاناً من الساعة 10 صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر". وواصل: "كما يقوم السوق بتنظيم ورش العمل التدريبية التعريفية للمستثمرين والمساهمين حضورياً أو عن طريق تطبيقات Zoom، إلى جانب تدريب طلبة المعاهد والجامعات بما لا يقل عن 30 يوماً لكل فئة تدريبية، فضلاً عن ورشة علمية لطلبة المعاهد والجامعات بمعدل يوم واحد لكل ورشة".وختم قائلاً: "ولدى السوق مشاركة في الاتحادات العربية والدولية والتدريب على أفضل ممارسات الأداء وأنه يركز على التعاون وفق خطط منهجية تعتمد المعايير الدولية بين سوق العراق للأوراق المالية ممثل بمجلس المحافظين وبين هيأة الأوراق المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق للأوراق المالية يحدد أهدافه ومكوناته وخدماته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق العراق للأوراق المالية يحدد أهدافه ومكوناته وخدماته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).