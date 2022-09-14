2022/09/14 | 21:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل تحتضن فعاليات مهرجان نينوى الدولي للأجهزة الطبية الحديثة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uHob1mwI4Ow
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل تحتضن فعاليات مهرجان نينوى الدولي للأجهزة الطبية الحديثة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموصل تحتضن فعاليات مهرجان نينوى الدولي للأجهزة الطبية الحديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).