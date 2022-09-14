تربية الأنبار تصدر تعليمات تجديد عقود المحاضرين والإداريين

2022/09/14 | 21:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرت مديرية التربية كتاباً احتوى المعلومات المطلوبة.

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