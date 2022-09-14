مباحثات حول مستجدات عمل الفريق الدولي المعني بتعزيز مساءلة تنظيم داعش الإرهابي في العراق

2022/09/14 | 21:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إستقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، كريستيان ريتشرد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق الدولي المعني بتعزيز مساءلة تنظيم داعش الإرهابي UNITAD عن جرائمه المرتكبة في العراق والوفد المرافق معه.بحث اللقاء، بحسب بيات للمكتب الاعلامي لوزير الخارجية وتلقته ايرث نيوز “مستجدات عمل الفريق الدولي في العراق وموضوع تمديد الولاية […]

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