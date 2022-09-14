2022/09/14 | 21:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عبدالزهرة محمد الهنداوي صورة سامية، ما استطاعت كل صور الكون ازالتها او حتى مزاحمتها...

ظهرت المقالة اربعينية الكلمة أولاً على المسلة.

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