الكريطي “أبو درع الديوانية” يعترف بقتل الناشط ثائر الطيب واغتيال المحامي فراس

2022/09/14 | 22:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن المتهم كفاح الكريطي الذي يلقب بـ “ابو درع الديوانية” اعترف بقتل الناشط في احتجاجات تشرين بالمحافظة “ثائر الطيب”.

وأضاف المصدر، أن “الكريطي وبعد مرور أكثر من عامين على مقتل الناشط ثائر الطيب، اعترف بقتل الناشط الطيب وعلى قتل بعض أبناء الديوانية”.

وأشار الى أنه “تم تصديق أقوال الكريطي المتهم بمقتل الناشط ثائر الطيب، وقد اعترف عن جميع الجرائم الموجهة له، ومنها اغتيال المحامي فراس والعديد من الاغتيالات والسرقات والابتزاز”.

والاثنين 5 / 9 / 2022، تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب من اعتقال “مجرم خطير” بعد تمكنه من الفرار في وقت سابق.

وأبلغ المصدر الأمني، حينها، أن القوة اعتقلت (كفاح الگريطي) الملقب بـ”أبو درع الديوانية”، مبينا أنه “بعد الواجب الأمني الذي تكلل بالفشل إثر هروب الگريطي من البوابة الخلفية لدائرة البلدية، تمت ملاحقة المطلوب حتى الإيقاع به”.

و”الگريطي” بحسب المصدر، قيادي مطرود من التيار الصدري ويتحرك في الساحة باسم جيش المهدي، ومتهم بأخذ مشاريع من البلدية “عنوة“.

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