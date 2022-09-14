ابتكار طريقة جديدة لعلاج الجروح من دون ندوب

2022/09/14 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابتكر علماء جامعة البحوث الوطنية بالتعاون مع علماء جامعة سيتشينيف الطبية طريقة جراحية جديدة لشفاء الأنسجة من دون ندوب.

وتشير مجلة Bioegineering، إلى أن الأطباء يستخدمون في الطريقة الجديدة مركبا عضويا حيويا خاصا كمادة لاحمة للجرح، التي تلحم حوافها بالليزر.

ويقول ألكسندر غيراسيمينكو رئيس فريق البحث، من معهد الأنظمة الطبية الحيوية بجامعة البحوث الوطنية، “لقد تمكنا من إثبات ميزة تقنية الليزر في إصلاح جروح الأنسجة الرخوة مقارنة بالطرق الجراحية التقليدية.



وتسمح هذه التقنية الجديدة بالحصول بسرعة على خط مغلق بأبعاد ضئيلة، والتي لن تترك في المستقبل ندبا ملحوظة”.

وقد أظهرت نتائج الدراسة، أنه بعد العملية مباشرة يكون عرض خيوط الليزر اقل بـ 3-4 مرات من طريقة خياطة الجروح التقليدية، وبعد مضي عشرة أيام لا يمكن تمييز الأنسجة في منطقة الجرح عن الجلد الأساسي.

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