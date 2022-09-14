2022/09/14 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مسافرة بحوزتها جواز مزور في مطار بغداد الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن”قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، تمكنت من إلقاء القبض على مسافرة كانت تروم السفر على متن الخطوط الجوية العراقية المتوجهة إلى الدنمارك، بعد أن قدمت الجواز إلى ضباط جوازات مطار بغداد الدولي”.

وأضافت، أنه”بعد الشك والتدقيق، تم إرسال الجواز إلى مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، الذي بدوره أكد بأن الجواز مزور، واتخذت الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى القضاء”.

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