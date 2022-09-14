2022/09/14 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقتحام سالي حافظ للبنك يكشف الخطر على أموال عراقيين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7IrF8gCh_RE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اقتحام سالي حافظ للبنك يكشف الخطر على أموال عراقيين | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اقتحام سالي حافظ للبنك يكشف الخطر على أموال عراقيين | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).