مفاوضات أممية روسية أوكرانية حول أمن محطة زابوروجيه النووية

2022/09/14 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مفاوضات جارية بين روسيا وأوكرانيا برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول أمن محطة زابوروجيه النووية.وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في الدورة الـ77 للجمعية العامة: "لم نسجل ارتفاع معدل الإشعاع في منطقة المحطة حتى الآن.على حد علمي، لم تتعرض المحطة للقصف منذ ثلاثة أيام.آمل أن تتوقف هذه الهجمات وأن يتم ضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية من قبل جميع الأطراف".وأعرب عن أمله في أن تحترم جميع الأطراف سلامة المحطة.

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