2022/09/14 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم الأربعاء، من إنقاذ رضيع، فيما تعمل على إنقاذ آخرين من تحت أنقاض مبنى انهار في منقطة اللويبدة، وسط العاصمة الأردنية عمان.ووصلت حصيلة القتلى إلى تسعة، حتى مساء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ رضيع من تحت انقاض المبنى المنهار في الأردن المركز الخبري الوطني.

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