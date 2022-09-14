2022/09/14 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أغلقت أسعار النفط، مساء اليوم الأربعاء، على ارتفاع متجاوزةً 94 دولاراً للبرميل.وسجل مزيج برنت 94.10 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 1.13 دولاراً عند التسوية بإغلاق أمس الثلاثاء.وسجلت العقود الآجلة للنفط الأميركي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار النفط تغلق متجاوزة الـ94 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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