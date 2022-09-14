2022/09/14 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KLAhhHAhj1k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لامتصاص غضب الصدر .. الكاظمي يوجه برفع البوابة الحديدية عن جسري "الجمهورية والسنك") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لامتصاص غضب الصدر .. الكاظمي يوجه برفع البوابة الحديدية عن جسري "الجمهورية والسنك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).