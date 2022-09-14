2022/09/14 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VIBPKbECt8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدات لتطهير بغداد من المخلفات الحربية بعد مقتل فتاة بـ#معسكر_الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناشدات لتطهير بغداد من المخلفات الحربية بعد مقتل فتاة بـ#معسكر_الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).