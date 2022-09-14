تميم بن حمد نافيًا علاقة قطر بالإخوان: نتعامل مع الحكومات الشرعية.. وأحداث

2022/09/14 | 22:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، وجود ارتباط بين بلاده والإخوان المسلمين، قائلا إن الجماعة لا تنشط على الأراضي القطرية.

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