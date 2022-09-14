حكاية تتكرر في لبنان..اقتحام بنك بمسدس بلاستيكي 

2022/09/14 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬ اقتحمت‭ ‬مودعة‭ ‬الأربعاء‭ ‬فرعاً‭ ‬لمصرف‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬بعد‭ ‬رفعها‭ ‬مسدساً‭ ‬والتهديد‭ ‬بإضرام‭ ‬النيران،‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬وديعتها،‭ ‬وفق‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداولة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬تكرر‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المشلول‭ ‬اقتصاديا‭ ‬وسياسيا‭..‬ تفرض‭ ‬المصارف‭ ‬منذ‭ ‬خريف‭ ‬2019‭ ‬قيوداً‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬الودائع‭ ‬المصرفية‭ ‬تزايدت‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ […]

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