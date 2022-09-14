2022/09/14 | 22:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيروت – الزمان اقتحمت مودعة الأربعاء فرعاً لمصرف في بيروت، حيث تمكنت بعد رفعها مسدساً والتهديد بإضرام النيران، من الحصول على جزء من وديعتها، وفق مقاطع فيديو متداولة ، في مشهد تكرر مؤخراً في لبنان المشلول اقتصاديا وسياسيا.. تفرض المصارف منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكاية تتكرر في لبنان..اقتحام بنك بمسدس بلاستيكي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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