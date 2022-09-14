أول تصريح متفائل لمدير الصحة العالمية بشأن كوفيد-19

2022/09/14 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬ادهانوم‭ ‬غيبريوسوس‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬أقرب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬أرواح‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2019‭.‬ وأكد‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬جراء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬إلى‭ ‬ادنى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2020‭.‬لم‭ ‬نكن‭ ‬يوما‭ […]

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