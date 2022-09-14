2022/09/14 | 22:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جنيف- الزمان أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريوسوس أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كوفيد-19 الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019. وأكد خلال مؤتمر صحافي «في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى ادنى مستوى له منذ آذار/مارس 2020.
لم نكن يوما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تصريح متفائل لمدير الصحة العالمية بشأن كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم نكن يوما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تصريح متفائل لمدير الصحة العالمية بشأن كوفيد-19) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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