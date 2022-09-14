ذكرى‭ ‬الحرب‭ ‬المنسية

2022/09/14 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام افتتح‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرون‭ ‬صفحاته‭ ‬بحروب‭ ‬كبرى‭ ‬تركت‭ ‬ارتداداتها‭ ‬سريعا‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حروب‭ ‬أصغر‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬كثيرة،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الهواجس‭ ‬والانفاس‭ ‬تعلو‭ ‬وتهبط‭ ‬مع‭ ‬مؤشرات‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬لنشوب‭ ‬حروب‭ ‬جديدة‭ ‬أخرى،‭ ‬فوق‭ ‬حروب‭ ‬العراق‭ ‬وأفغانستان‭ ‬واليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬ولبنان‭ ‬وأوكرانيا‭.‬وجميعها‭ ‬حروب‭ ‬لم‭ ‬تنكشف‭ ‬اوراقها‭ ‬الحقيقية‭ ‬ودوافعها‭ ‬الكامنة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انكشاف‭ […]

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