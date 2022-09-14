2022/09/14 | 22:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام افتتح القرن الحادي والعشرون صفحاته بحروب كبرى تركت ارتداداتها سريعا على شكل حروب أصغر في دول كثيرة، ولا تزال الهواجس والانفاس تعلو وتهبط مع مؤشرات هنا وهناك لنشوب حروب جديدة أخرى، فوق حروب العراق وأفغانستان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان وأوكرانيا.
وجميعها حروب لم تنكشف اوراقها الحقيقية ودوافعها الكامنة حتى الآن بالرغم من انكشاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكرى الحرب المنسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجميعها حروب لم تنكشف اوراقها الحقيقية ودوافعها الكامنة حتى الآن بالرغم من انكشاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكرى الحرب المنسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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