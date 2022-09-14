مستشار الكاظمي: الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام

2022/09/14 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعرجح هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء ، وصول الفائض المالي إلى 25 تريليون دينار في نهاية العام الحالي، فيما أشار إلى أن نسبة التضخم ارتفعت 10 مرات بسبب تغيير سعر الصرف. وقال الجبوري لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النمو في الاقتصاد العراقي ناتج عن ارتفاع أسعار النفط"، لافتاً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية إرسال المشاريع والقوانين أخر إرسال الموازنة إلى البرلمان".وأضاف، أن "الفائض المالي قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام الحالي"، مبيناً أن "مجلس النواب قد يقر قانوناً طارئاً أسوة بالأمن الغذائية في حال تعذر إقرار الموازنة".وأشار إلى أن "العام الماضي حققنا 10 تريليونات دينار عراقي إيرادات غير نفطية"، مؤكداً أنه "يفترض أن تكون إيرادات الكمارك أربعة أضعاف الحالية".وبشأن المشمولين بالرعاية الاجتماعية قال الجبوري، إن "9 ملايين شخص مشمولون بالرعاية الاجتماعية، أي بحدود مليون و800 ألف عائلة".وحول التضخم، أكد أن "تغيير سعر الصرف زاد من معدل التضخم، حيث إن نسبة التضخم تضاعفت 11 مرة".

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