2022/09/14 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح طرق رئيسية في العاصمة العراقية بغداد بعد أيام على إغلاقها بسبب الزيارة الأربعينية.وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، إنه “تم فتح جميع الطرق المغلقة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ايام من غلقها..



إعادة فتح عدة طرق رئيسية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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