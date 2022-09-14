2022/09/14 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن إعادة افتتاح الطرق المغلقة في بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية أعادت افتتاح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد من بوابة الحسينية لغاية جسر الشعب".

وأضاف انه "تم إعادة افتتاح ايضا طريق القناة وصولا الى جسر مظفر"، موضحا انه "سيتم فتح جميع الطرق التي اغلقت خلال الساعات القليلة القادمة".

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