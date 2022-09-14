الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت مضى إلى نهاية وباء كورونا

2022/09/14 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

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صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى القضاء على كورونا، إذ تراجع عدد الإصابات بنسبة 12% خلال الأسبوع الممتد من 29 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إن العالم بات أقرب من أي وقت مضى إلى نهاية وباء كورونا (Reuters)

وقال في مؤتمر صحفي: "خلال الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى ادنى مستوى له منذ مارس/آذار 2020.



لم نكن يوماً في موقع أفضل مما وصلنا إليه الآن للقضاء على الجائحة".

لكنه حذّر: "لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".

وشبّه تيدروس العالم كما لو أنه "شخص يركض في ماراثون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية.



يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه.



ونحن أيضاً".

وتابع: "يمكننا جميعاً رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا إلى الفوز لكنه سيكون فعلياً أسوأ وقت للتوقف عن الركض".

وقال: "إن لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين"، داعياً إلى "انتهاز هذه الفرصة".

وحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كورونا، فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الاسبوع الممتد من 29 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ليصل إلى نحو 4.2 مليون إصابة جديدة.

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