"الحوارات جادة".. الإتحاد الوطني: الصدر مصر على الانتخابات المبكرة قبل الحوار

2022/09/14 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الاربعاء، عن مستجدات المباحثات السياسية مع الديمقراطي الكردستاني، مبينا ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مصر على اجراء الانتخابات قبل موعدها. وقال خشناو في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الاتحاد الوطني ابدى مرونة في التفاهمات مع الحزب الديمقراطي وان حوارات جادة بين جميع القوى السياسية باستثناء الكتلة الصدرية". واضاف ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مصر على حل البرلمان والذهاب لانتخابات اخرى وان الكتلة الصدرية ماضية بتوجه معاكس لجميع القوى السياسية الاخرى". وتابع خشناو ان "تعديل قانون الانتخابات دون مشاركة الكتلة الصدرية من تحديات المرحلة المقبلة وان التواصل مع الصدريين يجب ان يتزامن مع اكمال الاستحقاقات الدستورية".

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