القبض على متهمين بتهريب مهاجرين بطائرة خاصة في أوروبا

2022/09/14 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قبضت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، على 5 أشخاص في روما وبروكسل، بتهمة تهريب مهاجرين من تركيا إلى غرب أوروبا بطائرة خاصة، عبر رحلات تصل تكلفتها لنحو 10 آلاف يورو.وذكرت الشرطة الإيطالية في بيان، أن “المشتبه بهم، المحتجزين بناء على مذكرات اعتقال صادرة عن السلطات البلجيكية، متهمون بالانضمام لمنظمة إجرامية تهدف إلى المساعدة في الهجرة […]

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