2022/09/14 | 23:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف في العام 61 الهجري 680 الميلادي قُتل سبط الرسول العربي الإمام الحسين في معركة غير متكافئة ضد جيش الدولة الأموية التي قاد تمردا عليها.ومن سوء حظ...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل البعث هو اللعنة الوحيدة في العراق؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل البعث هو اللعنة الوحيدة في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).