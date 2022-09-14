العراق في طريقه نحو حرب أهلية.. يجب ألا تستغل واشنطن الوضع

2022/09/14 | 23:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسين عبدالحسين بعد عشرة أشهر من هزيمة الكتلة العراقية الموالية لإيران في الانتخابات البرلمانية العراقية، وبعد أيام من إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تقاعده من الحياة السياسية، يبدو أن...أكمل القراءة ←

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