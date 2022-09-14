ماذا يعني عالَم السياسة لهم؟

2022/09/14 | 23:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش هل يُمكن أن نُعزّي الأنفس أو نواسيها عندما نُردد أبيات الشاعر إيليا أبو ماضي “نَسيَّ الطينُ ساعةً أنه طِينٌ حَقيرٌ – فَصالَ تَيهاً وَعربَد ، وكسى الخِزّ...أكمل القراءة ←

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