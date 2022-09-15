2022/09/15 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعتبر رئيس رابطة أئمة وخطباء الأعظمية مصطفى البياتي، اليوم الأربعاء، الرادود باسم الكربلائي بأنه لايمثل المكون الشيعي، مطالبا الوقف الشيعي بموقف من التجاوز والإساءة لصحابة الرسول الاكرم.وقال البياتي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "ماخرج من الرادود باسم الكربلائي لايستفز اهل السنة ولا يعني شيء في ظل رفض المرجعية الدينية في النجف لاي إساءة وحرمت شرعا التجاوز على الصحابة".وأضاف ان "باسم الكربلائي لايمثل الشيعة ولاي جهة علمية عند المكون الشيعي"، مطالبا الوقف الشيعي بـ"اتخاذ موقف حازم من الإساءة لصحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة خطباء الأعظمية: باسم الكربلائي لايمثل المكون وعلى الوقف الشيعي اتخاذ موقف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة خطباء الأعظمية: باسم الكربلائي لايمثل المكون وعلى الوقف الشيعي اتخاذ موقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).