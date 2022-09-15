2022/09/15 | 00:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M4e3t2oeTds

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو بائتلاف النصر لكلام معقول : لن نذهب مع اي تواقيع للبرلمان تستفز الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضو بائتلاف النصر لكلام معقول : لن نذهب مع اي تواقيع للبرلمان تستفز الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).