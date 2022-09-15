مستشار رئيس الوزراء: تغيير سعر الصرف تسبب بزيادة معدل التضخم 11 مرة

2022/09/15 | 00:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رجح هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء ، وصول الفائض المالي إلى 25 تريليون...

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