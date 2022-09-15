2022/09/15 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل ريال مدريد انتصاراته، بالفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".وسجل أهداف ريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة 80، وماركو أسينسيو في الدقيقة (90+2).وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد لايبزيج بدون نقاط في المركز الأخير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يهزم لايبزيج بثنائية نظيفة بدوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يهزم لايبزيج بثنائية نظيفة بدوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).