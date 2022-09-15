حلف‭ ‬الناتو‭ ‬يريد‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون مع‭ ‬العراق‭ ‬ليشمل‭ ‬تدريب‭ ‬الشرطة

2022/09/15 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقوبات‭ ‬أمريكية‭ ‬على‭ ‬كيانات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬ومصادر‭ ‬تتوقع‭ ‬ادراج‭ ‬شخصيات‭ ‬عراقية ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ -‬واشنطن‭ – ‬الزمان أكد‭ ‬حلف‭ ‬الناتو،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭.‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬استقبل‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قائد‭ ‬بعثة‭ ‬الناتو‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ […]

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