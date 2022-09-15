2022/09/15 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقوبات أمريكية على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري ومصادر تتوقع ادراج شخصيات عراقية بغداد – عبدالحسين غزال -واشنطن – الزمان أكد حلف الناتو، الأربعاء، رغبته في توطيد العلاقات مع العراق في المرحلة القادمة على الأصعدة كافة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن «وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل اليوم الأربعاء، قائد بعثة الناتو الجديد في العراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلف الناتو يريد توسيع التعاون مع العراق ليشمل تدريب الشرطة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن «وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل اليوم الأربعاء، قائد بعثة الناتو الجديد في العراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلف الناتو يريد توسيع التعاون مع العراق ليشمل تدريب الشرطة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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