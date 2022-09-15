مصدر أمني لـ (الزمان): رصد مخطط لإعادة انتاج الفوضى في مصر

2022/09/15 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة‭ ‬والقاهرة‭ ‬توقعان‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬السيسي‭ ‬ الدوحة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬رصدنا‭ ‬مخطط‭ ‬لإعادة‭ ‬إنتاج‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭ ‬والإعلاميين‭ ‬يدشنون‭ ‬جبهة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬مزاعم‭ ‬الإخوان ​شهدت‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬اشتعال‭ ‬الحرب‭ ‬الإعلامية‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بين‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ […]

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