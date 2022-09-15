2022/09/15 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فرنسا مستعدة لإعادة عوائل جهاديين وضغوط لبنانية لترحيل السوريين ستراسبورغ (فرنسا)-(أ ف ب) – باريس -الزمان -القاهرة -مصطفى عمارة أكدت فرنسا أنها مستعدة ل»دراسة» إعادة المزيد من عائلات جهاديين من سوريا «كلما سمحت الظروف بذلك» موضحة أنها «اخذت علما» بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إعلان «أخذت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يستقبل عبدالله الثاني: مرحلة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يستقبل عبدالله الثاني: مرحلة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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