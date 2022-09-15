ماكرون‭ ‬يستقبل‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭:‬ مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية

2022/09/15 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا‭ ‬مستعدة‭ ‬لإعادة‭ ‬عوائل‭ ‬جهاديين‭ ‬وضغوط‭ ‬لبنانية‭ ‬لترحيل‭ ‬السوريين ستراسبورغ‭ (‬فرنسا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باريس‭ -‬الزمان‭ -‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة أكدت‭ ‬فرنسا‭ ‬أنها‭ ‬مستعدة‭ ‬ل»دراسة‮»‬‭ ‬إعادة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬جهاديين‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬كلما‭ ‬سمحت‭ ‬الظروف‭ ‬بذلك‮»‬‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬اخذت‭ ‬علما‮»‬‭ ‬بإدانتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬ وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬‮«‬أخذت‭ […]

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