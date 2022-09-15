بهدفي فالفيردي وأسينسيو.. ريال مدريد يكرم ضيفه لايزبيج بثنائية في دوري الأبطال

2022/09/15 | 00:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل ريال مدريد انتصاراته، بالفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.

وسجل أهداف ريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة 80، وماركو أسينسيو في الدقيقة (90+2).

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد لايبزيج بدون نقاط في المركز الأخير.

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