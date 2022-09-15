مانشستر سيتي ينجز مهمة دورتموند بنجاح في ليلة تألق هالاند

2022/09/15 | 00:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قلب مانشستر سيتي تأخره أمام بوروسيا دورتموند إلى فوز 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا بعد مباراة مثيرة الأربعاء على ملعب الاتحاد.ووجد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا نفسه متأخراً بفضل هدف الإنكليزي جود بيلينغهام 56.لكن سيتي عاد بقوة بعد أن سجل له جون ستونز 80 هدف التعادل ثم […]

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