الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الحرب في أوكرانيا على انهيار الاقتصاد العالمي

2022/09/15 | 00:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الحرب في أوكرانيا تدمر بلدا بكاملها وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.وأضاف جوتيريش - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تزامنا مع افتتاح أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم …

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