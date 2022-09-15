2022/09/15 | 00:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أعضاء في البارتي يرفضون استفزاز الصدر: حل الخلافات بـ"حل البرلمان") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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